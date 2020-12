¡De terror! Una mujer, que prefirió mantener su identidad en privado, contó para el programa “Panorama” el calvario que vive con su expareja, un suboficial de la Policía Nacional del Perú identificado como Victor Erick Ledezma Sánchez, quien es denunciado por acosarla y amenazarla de muerte.

“Él no va a parar hasta verme muerta. Si no lo hace él, lo tendré que hacer yo. Psicológicamente me está matando (...) Si algo me pasa lo culpo a él, porque no hay nadie que me haya hecho más daño”, comenzó contando la víctima.

En unos audios y videos que entregó la mujer al dominical como pruebas, se puede escuchar al sujeto amenazándola e insultándola de la peor manera. “Eres una asquerosa, eres lo peor, te acuestas con cualquiera (...) Cuídate no más, porque te voy a c** te voy a recontra c**, ya sabes ah. Sigo trabajando con mi camioneta, mi AKM (enfoca con la cámara su arma)”, expresó.

“¿Me piensan botar de la policía? Que me boten pues, porque yo soy una persona que sabe lo que hace y si tú me denuncias... Yo me asusto cuando mato a una persona”, comentó Ledezma Sánchez.

La víctima ya no sabe a qué autoridades recurrir, pues ya hizo la denuncia correspondiente, presentó las pruebas y aún no hacen nada contra el sujeto.

“Salgo a la calle, veo un policía y ya pienso que es él. No entiendo porqué, porque nunca le he hecho nada. Me siento cansada, ya hice la denuncia, he ido a fiscalía y ya no sé a dónde más ir”, dijo entre lágrimas.

