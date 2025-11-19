Las figuras de colección, como muñecos, estatuillas o figuras en miniatura que representan a personajes populares de películas, series, cómics, videojuegos o deportes, están en tendencia y entre los regalos favoritos para esta Navidad.

Así lo proyecta el Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior (Idexcam) de la Cámara de Comercio de Lima al revelar que la cantidad importada de estos productos creció en más de 1200 %, lo que evidencia un boom de demanda y diversificación de este segmento.

En esa línea, señaló que el aumento de la oferta de estas figuras en el mercado nacional “posiblemente sea impulsado por el coleccionismo y la influencia cultural de franquicias internacionales”, por lo que su principal público son adultos o aficionados.

“No son juguetes comunes, sino productos que combinan entretenimiento, nostalgia y valor coleccionable; por eso su demanda suele aumentar en esta campaña navideña, alentada por el auge de los fandoms y tendencias globales de consumo”, señaló Idexcam.

Además, detalló que la demanda se ha intensificado desde la pandemia gracias al crecimiento del comercio electrónico y la expansión de la cultura pop.

ALZA. Idexcam también sostuvo que entre julio y septiembre de este año, meses en que los comerciantes hacen sus pedidos para estar abastecidos en la campaña navideña, la importación de juguetes creció tanto en volumen como en inversión.

Los juguetes didácticos o educativos mantuvieron un crecimiento, mientras que las armas de juguete mostraron una caída.

OJO AL DATO. Según la Cámara de Comercio de Lima, también hubo más importaciones de adornos navideños como villas o faros.