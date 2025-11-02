La Municipalidad Distrital de Chorrillos enfrenta una deuda que supera los 20 millones de soles, situación que representa uno de los mayores desafíos de los últimos años para la gestión municipal. Así lo reveló el actual alcalde Richard Cortez Melgarejo, quien asumió recientemente el cargo tras resolución del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Según la información preliminar brindada por Cortez, la gestión anterior dejó cuantiosas deudas con trabajadores y proveedores, afectando la estabilidad administrativa y operativa de la comuna.

“Hemos encontrado una municipalidad con múltiples compromisos impagos. Existen trabajadores que no cobran sus remuneraciones desde hace meses, y proveedores que siguen esperando por servicios ya cumplidos. Es una situación lamentable que exige una auditoría profunda”, declaró Cortez.

El nuevo alcalde señaló también que su prioridad inmediata será honrar los compromisos pendientes, reactivar los servicios básicos y devolver la confianza al ciudadano chorrillano.

“Nuestra prioridad inmediata es ponernos al día con los trabajadores y estabilizar las finanzas. No podemos hablar de progreso mientras haya personal sin sueldo ni proveedores quebrados por la irresponsabilidad de la gestión anterior”, enfatizó.

Cortez hizo un llamado a la Contraloría y al Ministerio Público para que investiguen la ineficiente gestión del exalcalde Fernando Velasco Huamán, a fin de determinar responsabilidades por el mal manejo de los recursos municipales.

“El pueblo de Chorrillos merece saber en qué se gastó cada sol. Exigiremos transparencia total y sanción para quienes hayan actuado al margen de la ley”, afirmó la autoridad edil.

En los próximos días, su gestión presentará un informe técnico detallado sobre la situación financiera de la municipalidad, con el objetivo de recuperar la estabilidad y devolverle al distrito el orden y el progreso que merece.