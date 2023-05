La Municipalidad Distrital de La Molina (MDLM) sembrará 500 árboles en el cerco perimetral denominado “muro de la vergüenza”, para evitar las invasiones de los traficantes de terrenos que amenazan con desaparecer el Parque Ecológico, uno de los últimos hábitats abiertos de los animales silvestres, en Lima.

El alcalde de la MDLM, Diego Uceda, dijo que con el propósito de preservar esta zona intangible que es el hogar de zorros y otras especies, se ha realizado un convenio con la Universidad Nacional Agraria La Molina.

“Con el apoyo de la universidad, los voluntarios de esta casa de estudios, se colocaron los primeros 100 árboles que nos permitirá hacer la frontera viva en este parque que será el inicio del pulmón verde que Lima necesita”, destacó Uceda.

Señaló asimismo que se sienten orgullos de sembrar 203 hectáreas que buscará convertirse en el primer parque de Latinoamérica y comentó sobre el llamado “muro de la vergüenza”.

“La pirca es una construcción rústica de muy baja altura que se usa desde hace miles de años en toda Latinoamérica. Esto no es para dividir, no es como una frontera, no es ningún muro, menos uno de la vergüenza, es el ingreso de nuestros vecinos de Villa María del Triunfo hacia La Molina”, aclaró.

Explicó que el tipo de árbol que se plantará es de Molle que es icónico dentro del Perú y a fin de garantizar la sostenibilidad de la plantación, se ha implementado para esta primera etapa el piloto de sistema de riego por goteo.

“Este consta de una plataforma de concreto de 3m x 3m, 500 metros de manguera matriz, 200 metros de manguera secundaria, tanque de 5 000 litros para el almacenamiento de agua y accesorios como goteros para el suministro en forma de gotas a la zona radicular de los individuos arbóreos”, añadió.