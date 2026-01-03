Esposado, bien abrigado y con los ojos y oídos tapados a bordo de un buque de guerra estadounidense en el Caribe, se ve al capturado dictador venezolano, Nicolás Maduro, en una foto publicada por el presidente Donald Trump.

“Nicolás Maduro a bordo del USS Iwo Jima”, escribió Trump en su red Truth Social junto a la imagen, en la que que Maduro aparece de pie, vestido con un buzo deportivo gris, una especie de antifaz sobre los ojos y canceladores de sonido sobre los oídos, mientras sostiene una botella de agua con sus manos esposadas.

Detrás del presidente capturado aparece un agente con un chaleco de la Administración de Control de Drogas (DEA).

Maduro y su esposa Cilia Flores están camino de Nueva York para que se les procese por narcotráfico.

“Van camino de Nueva York. Han sido imputados en Nueva York. Fueron llevados primero a un buque, el Iwo Jima. Los helicópteros se los llevaron. Un buen vuelo, estoy seguro que les encantó”, aseguró Trump en una entrevista con Fox News esta mañana.

No descarta nuevos ataques

“Estamos listos para una segunda ola de ataques en Venezuela si es necesaria”, advirtió Trump luego en conferencia de prensa.

El mandatario elogió el trabajo de quienes llevaron adelante el operativo. “Fue una operación extraordinaria en Venezuela. Fue la fuerza que se utilizó para traer al dictador Maduro. Este fue un ataque en suelo muy parecido a lo que fue la eliminación de las fuerzas iraníes el año pasado. Maduro fue exitosamente capturado en la mitad de la noche”, describió.

“Estaba oscuro. Las luces de Caracas se apagaron en gran medida debido a cierta experiencia que tenemos”, narró; al tiempo que confirmó que Maduro fue detenido junto a su esposa Cilia Flores.

“Lo que se vio esta noche fue impresionante. Ningún servicio de los Estados Unidos ha sido afectado. Hay mucha gente que está involucrada y no hubo pérdidas de miembros militares ni equipos. Tenemos el mejor equipo militar en el mundo”, explicó.

Luego dijo que Estados Unidos estará a cargo de Venezuela hasta que haya una transición. “Vamos a estar a cargo del país hasta que haya una transición importante, hasta que esté a salvo y seguro“, subrayó.

“Queremos la paz y la libertad para la gente de Venezuela. Los venezolanos no van a sufrir nunca más”, prometió; y agregó que tiene “evidencia aplastante de lo que ha hecho Maduro”.

Por último, indicó que Estados Unidos va a tomar todas las opciones militares que sean necesarias. “Los líderes de Venezuela deben entender que lo que le pasó a Maduro les puede pasar a ellos. Cuando esta gente se vaya, Venezuela será libre definitivamente”, remarcó.

Fuente: Agencia EFE