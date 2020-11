El secuestro de una niña de 13 años por un hombre de 44 años ha indignado en Pakistán, pues además de eso, la habría obligado a casarse con él y el matrimonio ha sido declarado legal.

El hecho ocurrió en Karachi, Pakistán. Ali Azhar raptó a la menor, la convirtió al Islam y el matrimonio ha sido considera legal por las autoridades.

Según el tribunal, la menor que era católica habría elegido libremente cambiarse al Islam para casarse con el hombre de 44 años de edad.

Esta situación ha generado protestas y la madre imploró ante las autoridades.

“Déjame ver a mi hija, está ahí pero ellos no me dejan ver a mi inocente hijita. Arzoo, mi amor, ven con tu mamá y dame un abrazo fuerte, mi querida hija. Tu hermana se enfermó por lo que te pasó; tu hermano no ya come porque te quieren en casa. Mi hija solo tiene 13 años, es inocente. Ellos siguen mintiendo y no me dejan conocer a mi pequeña. ¡Quiero a mi hija de regreso! ¡Por favor, por favor, ayúdame!”, dijo

Tras lo ocurrido, Unicef se pronunció e indicó que el matrimonio en Pakistán es considerado con consentimiento desde los 16 años para las mujeres y 18 para los hombres, por lo que la decisión del Tribunal está siendo condenada.

VIDEOS RECOMENDADOS

Selección Peruana: Gianluca Lapadula ya cuenta con ficha en Reniec

Selección Peruana: Gianluca Lapadula ya cuenta con ficha en Reniec

TE PUEDE INTERESAR