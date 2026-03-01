El fenómeno del Niño Costero que afectará al país este año será más leve que el registrado en el año 2017, aunque tendrá una mayor duración, según informó la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN).

Los especialistas indicaron que este evento climático presentará una evolución más lenta y prolongada, lo que obligará a mantener vigilancia permanente en las zonas vulnerables.

Luis Vázquez, vocero del ENFEN, explicó que, a diferencia de 2017, cuando el fenómeno se consolidó rápidamente en febrero, este año su inicio formal está previsto para marzo.

Además, las proyecciones señalan que podría extenderse hasta noviembre, convirtiéndose en un evento prolongado.Las lluvias registradas hasta el momento ya han dejado un saldo de 38 personas fallecidas y más de 100 distritos declarados en emergencia.

Las autoridades han intensificado las acciones de prevención ante el riesgo de inundaciones y deslizamientos.RÍO RÍMAC. En Lima, el incremento del caudal del río Rímac ha encendido las alertas, luego de superar el umbral rojo debido a las intensas precipitaciones. Esta situación ha generado preocupación entre los vecinos de Chosica y zonas cercanas.

Los residentes de Lurigancho-Chosica temen la posible caída de huaicos que podrían afectar sus viviendas.

El aumento del caudal es atribuido a las lluvias persistentes en la cuenca alta del río.Como medida preventiva, las autoridades dispusieron la clausura temporal del puente Caracol, restringiendo el tránsito vehicular y permitiendo solo el paso peatonal bajo estrictas medidas de seguridad.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que el caudal del río Rímac superó los 93 metros cúbicos por segundo, alcanzando niveles de alerta que obligan a reforzar la vigilancia en la zona. Aproximadamente 9 mil vecinos se encuentran en riesgo.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada y tomar precauciones ante el desarrollo del fenómeno, que si bien será más leve, podría generar emergencias debido a su prolongada duración y las lluvias asociadas.añoen que se desarrolló El Niño Costero hubo más de 100 fallecidos a causa de las fuertes lluvias.El fenómeno de El Niño provoca intensas lluvias, inundaciones y huaicos que