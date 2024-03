El Ministerio de Cultura dispuso el ingreso gratuito de niños y adolescentes de 3 a 17 años a los 56 museos y museos de sitio administrados por el sector a nivel nacional, durante el 2024.

“Hicimos un análisis en los últimos meses y vimos que los colegios, docentes, padres, nos decían que no podían llevar a los niños, por los gastos, cuando son grupos. Por ello, porque queremos fortalecer identidad de niños y jóvenes, sobre todo en edad escolar, se tomó decisión de esta norma, para acceder gratuitamente a jóvenes hasta 17 años, en etapa escolar”, dijo la ministra de Cultura, Leslie Urteaga.

”Lo que queremos que esa barrera no se mantenga, que no haya justificaciones para no venir a los museos y museos de sitio. Los sitios arqueológicos mantienen sus precios. Son 56 museos a nivel nacional. Los niños y jóvenes, en edad escolar, ahora pueden tener mayor acceso. Invitamos a los jóvenes y colegios, para que puedan venir a los museos desde este lunes, como complemento de formación que deben tener. Y que nuestros museos puedan ser más visitados”, indicó.

La medida busca garantizar el ejercicio de los derechos culturales al eliminar la barrera económica. La disposición se ampara en las convenciones internacionales a los cuales el Perú se ha adscrito, tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos que, en su artículo 27, señala deben garantizarse los derechos culturales, incluyendo el derecho de todos a participar libremente en la vida cultural, a disfrutar de las artes y a compartir los avances científicos y sus beneficios.

El Ministerio de Cultura, ya ha iniciado las coordinaciones con el Ministerio de Educación, para establecer estrategias que fomenten la visita de escolares a museos y museos de sitio, buscando de esta forma formar el hábito e interés de visita a los museos; así como fomentar el aprendizaje crítico y reflexivo sobre nuestro pasado y presente.

El ingreso libre se hará efectivo presentando el documento nacional de identidad y deberán estar acompañados por una persona mayor de edad, quien se responsabiliza del cuidado y seguridad de la niña, niño y adolescente.

