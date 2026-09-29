La propagación de dengue está imparable y el país ya registra, en lo que va del año, 59,543 casos, casi el doble de lo registrado durante el 2025, mientras que las muertes suman 70, es decir, 37 % más respecto al año pasado, según el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú).

Para el especialista de salud pública, Omar Neyra, estas cifras, alertadas por OJO, muestran que actualmente el dengue “está desbordado” y el escenario podría ser peor dado que seguirán las altas temperaturas por el fenómeno El Niño, lo que acelera la reproducción del mosquito Aedes aegypti, transmisor de la enfermedad.

A esto se sumarán las lluvias que recién empiezan a generarse por este evento climático y que conllevarán a la acumulación de agua donde se desarrollaría el vector. “Si no hemos sido capaces de controlar el dengue con temperaturas menores y sin lluvias, esto podría desbordarse enormemente”, dijo a OJO.

FALTAS. Neyra consideró que la presencia del zancudo, que contagia este mal, en áreas urbanas y no urbanas se debe al “poco trabajo de prevención de los distintos organismos del Estado” (Ejecutivo y gobiernos regionales) para controlar el vector educando a la población.

Además de la baja participación de la comunidad, “no hay una estrategia central y seria del sector salud” para evitar la propagación del dengue, que causa fiebre y dolor abdominal, entre otros síntomas.

Cuestionó la fumigación que realiza el Ministerio de Salud, al desconocerse si es efectiva o si el zancudo ya es resistente a los insecticidas usado desde hace años.

OJO AL DATO. El Minsa pidió a los hogares identificar criaderos del zancudo en floreros, piscinas inflables y bebederos de animales.