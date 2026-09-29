Que el perro deje su comida intacta o el gato rechace su plato favorito pueden ser señales de que algo anda mal. Desde dolor en los dientes hasta estrés por una mudanza, hay varias razones detrás de esa conducta. De acuerdo con el equipo técnico de Royal Canin Perú, las causas más frecuentes detrás de este comportamiento son las siguientes:

Dolor. Si su mascota deja de comer de pronto, revise si tiene molestias en la boca. El sarro, las encías inflamadas o un diente roto pueden hacer que masticar le duela. También puede perder el apetito por infecciones, problemas digestivos u otras enfermedades. Si el rechazo persiste, llévelo al veterinario.

Estrés. Una mudanza, obras en casa, ruidos fuertes o la llegada de otra mascota pueden alterar el apetito de su perro o gato porque suelen ser sensibles a los cambios en su entorno. Si deja de comer tras una situación así, procure ofrecerle un espacio tranquilo y observe si recupera su conducta habitual.

Costumbre. Cambiar de alimento de golpe puede causar malestar estomacal y rechazo. También influyen los platos sucios, la comida recién sacada de la refrigeradora y los premios entre comidas. Mantenga horarios fijos, sirva el alimento a temperatura adecuada y si realiza cualquier cambio en la dieta, que sea de forma gradual.

Olfato. En los gatos, el olor, la temperatura y la textura del alimento influyen mucho en la decisión de comer. Por eso, una comida que lleva tiempo abierta puede resultarles menos atractiva. Guarde bien el alimento seco y consulte con el veterinario antes de modificar su dieta o añadir productos para estimular el apetito.

Alerta. Si su gato pasa 24 horas sin comer, consulta con el veterinario. La falta de alimento puede desencadenar complicaciones graves, especialmente si se prolonga.

Conservar el alimento seco en su empaque original bien cerrado para evitar que pierda aroma y frescura.

Variedad. Los perros no necesitan cambiar de comida constantemente. Una transición brusca puede causar molestias digestivas. Introduce el nuevo alimento poco a poco.

Rutina. Sirva la comida en un lugar tranquilo, lejos de ruidos y de la bandeja sanitaria. Evita forzar a su mascota a comer o darle medicamentos por tu cuenta.