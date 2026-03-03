LIMA 25 DE OCTUBRE DEL 2022 RECORRIDO POR DIFERENTES GRIFOS DE LA CIUDAD FOTOS BRITANIE ARROYO DUEÑAZ
Luego de que se reportara el último domingo una fuga y posterior deflagración en las instalaciones de la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP), en Cusco, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) declaró en emergencia el suministro de gas natural hasta al 14 de marzo, y ordenó el racionamiento de este combustible para priorizar el abastecimiento de hogares, transporte público masivo y actividades esenciales.

Por ello, los grifos tienen prohibido vender combustible GNV a vehículos de carga así como a autos particulares, taxis, cústeres y mototaxis. Solo se permite asegurar el suministro destinado a vehículos de transporte masivo de pasajeros, entre ellos el Metropolitano y sus alimentadores.

Esta restricción para taxistas y mototaxistas podría traer como consecuencia el alza del precio en los servicios que brindan, dado que deberán usar gasolina, y un impacto en los bolsillos de estos trabajadores.

El taxista Teni Tuanama señaló a OJO que si no consigue GNV tendrá que dejar de trabajar pues la gasolina es muy costosa y no le dejará ganancias. “No se le puede subir el precio a los pasajeros porque simplemente no pagan”, señaló tras detallar que desde ayer los grifos mantienen restringido el acceso al área donde despachan gas y los que sí ofrecen registraban largas colas.

DISPOSICIONES. Además de estas medidas extraordinarias, el ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro Lombardi, dispuso la conformación de un comité de crisis con todos los actores involucrados en la situación de emergencia a fin de monitorear o agregar acciones hasta que se normalicen las operaciones.