¡Estamos de fiesta! Hoy, diario OJO cumple 58 años llevando información y entretenimiento a todas las familias del Perú. A lo largo de estas casi seis décadas, hemos sido la voz del pueblo, y así ha quedado demostrado desde nuestra primera portada, donde aquel 14 de marzo de 1968 salimos con el titular “Sr. Presidente esto está corrompido”, denunciando los actos de corrupción en el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry.

Primera portada de diario OJO, publicada el 14 de marzo de 1968.

El diario ha pasado por varios rediseños. Empezamos nuestra historia con un logo de color rojo, después se cambió por uno verde, el cual se ha mantenido hasta el día de hoy. Pero lo que nunca ha cambiado, es que OJO es el diario de las familias peruanas, siendo las secciones Locomundo y Casos del Corazón las más leídas, ya sea en el impreso o en nuestra página web y las redes sociales.

CELEBRACIÓN

En estos tiempos en que las redes sociales bombardean con información que muchas veces es sin confirmar, que un diario de circulación nacional cumpla 58 años es una verdadera hazaña que merece celebrarse.

Pero este logro no es producto de la suerte, es el resultado del buen trabajo que realiza el equipo periodístico de diario OJO, comandado por su director, Carlos Espinoza Olcay.

Director Carlos Espinoza Olcay posando con una de las portadas de diario OJO.

Las noticias nacionales e internacionales, así como la información política, deportiva, del espectáculo y las notas de coyuntura local y policial son presentadas con objetividad y sin sesgos. Eso nos ha mantenido en el gusto de nuestros miles de lectores.

Además, nuestros suplementos de entretenimiento “Mente Ágil”, En Modo Vacilón”, “La Yapita”, “Juega con OJO”, “OJO con tu cerebrito” y “Actívate con OJO” se han convertido en los favoritos de grandes y chicos de todas las familias del Perú.

Mención especial merecen nuestros colaboradores como el doctor José Luis Pérez – Albela que semanalmente lleva a los hogares de todo el país las megaláminas con sus consejos para tener una vida saludable; la nutricionista Sara Abu Sabbah que diariamente nos educa con su columna de nutrición “Comer para vivir”; Amatista y sus acertadas predicciones con el horóscopo y Mario Arrasco, destacado dibujante que ilustra los Casos del Corazón de la Dra. Magaly Moro y elabora los suplementos de juegos.

Queremos agradecer a Arcos Dorados, Entel y BCP quienes se hicieron presentes con sus saludos por nuestro aniversario enviando deliciosas tortas; así como a Backus que nos hicieron llegar su saludo y un detalle especial para el equipo de redactores de OJO.

La celebración arrancó el dia jueves con un brindis en nuestra redacción, en el Centro de Lima. Hoy los festejos continúan y el buen trabajo también. Larga vida a diario OJO.

ALGO MÁS

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, hizo llegar su saludo al director Carlos Espinoza y a todo el equipo de diario OJO por nuestro aniversario.