Con la publicación de tres tiernas fotografías en su cuenta de Instagram, el futbolista danés-peruano Oliver Sonne, integrante de la selección peruana, anunció ayer que será papá por primera vez, sorprendiendo a sus seguidores.

La primera imagen recopila fotos de lateral derecho junto a su novia, Isabella Taulund, con gestos cariñosos; en la segunda, ella muestra su avanzado estado de gestación; y en la tercera se puede ver la ecografía del bebé.

“Nuevo en el equipo” y un corazón blanco es el mensaje que lleva la publicación de Sonne, la cual ha recibido más de 56 mil me gusta y cientos de comentarios felicitando a la joven pareja por su nueva etapa como padres.

MENSAJES. Los mensajes de sus seguidores peruanos no se hicieron esperar y, además de felicitarlos, algunos trataron la noticia con humor. “Felicitaciones Oliver”, “un nuevo causa”, “un minisonne”, “muchísimas bendiciones, felicidades Oliver desde Perú”, “El futuro chocolatero de la selección peruana” y “el futuro 9 del Perú”, fueron las frases colocadas en su red social.

El futbolista con raíces peruanas anunció en junio de este año su compromiso con Isabella Taulund, quien tiene 24 años, como él, y es su pareja desde la adolescencia. También hicieron el anuncio con fotografías de ambos en una paradisíaca playa de Bahamas.

“Cuando me mudé acá (Perú), ella fue la primera en decir que vendría y me apoyaría todos los días. Eso fue muy importante para mí, porque ella es una gran parte de mi vida y yo no quería vivir solo”, dijo Sonne sobre su novia en un pódcast.

OJO AL DATO. “Tanta gente mirando a mi enamorado es una locura”, dijo Isabella Taulund sobre la llegada de Sonne a la selección peruana.