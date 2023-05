La oposición mexicana rechazó la constante intromisión del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en la situación política de Perú. El mandatario tildó de “usurpadora” a Dina Boluarte y victimizó al encarcelado Pedro Castillo.

“Rechazamos y condenamos la injerencia de López Obrador en la situación política de Perú”, dijo Mariana Gómez del Campo, secretaria de Asuntos Internacionales del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Acción Nacional (PAN), la mayor organización de oposición.

El PAN resaltó que la destitución de Pedro Castillo y la presidencia de Boluarte están apegados a la Constitución del Perú.

También dijo que los países de la Alianza del Pacífico (AP) se comprometieron, entre otras cosas, a estrechar los lazos de amistad, solidaridad y cooperación, a fortalecer la integración regional para alcanzar un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad.

“Por lo que es terrible que López Obrador no quiera entregar la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico que ya no le corresponde a México, es una situación que no tendría que estar ocurriendo; el presidente es un autoritario, prepotente y arbitrario que está incumpliendo una obligación internacional”, añadió Gómez del Campo.