Actualidad







Estafadora Pamela Cabanillas dice que no devolverá “ni un sol” a sus víctimas porque “ya me lo he gastado” La joven que es acusada de estafar a más de 7 mil personas con entradas falsas para el concierto de Daddy Yankee dijo que las víctimas no podrán recuperar su dinero porque se lo gastó en ropa, zapatillas y salidas a restaurantes