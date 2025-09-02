Con 8.1 millones de votos acumulados en las redes sociales TikTok, Instagram y YouTube, el pan con chicharrón y tamal clasificó a la semifinal del Mundial de los Desayunos, que organiza el streamer e influencer español Ibai Llanos.

“Perú ha conseguido ganar por poco, pero ha ganado en todas las plataformas. Perú avanza a semifinales”, dijo en su último video donde anunció la victoria de este plato peruano frente al bolón verde de Ecuador, que obtuvo 7.8 millones de votos.

Además, anunció que en la siguiente fase de su competencia, que inicia mañana 3 de septiembre, Perú disputará el pase a la final contra Chile, país representado por su marraqueta con palta.

El nuevo enfrentamiento ya ha desatado furor en las redes sociales debido a que se trata del “Clásico del Pacífico”. “Perú vs. Chile, esto es personal”, “Perú y Chile sí es un clásico” y “Será una batalla legendaria” son algunos comentarios hechos por seguidores de Llanos.

En tanto, en la otra semifinal se enfrentarán Venezuela con sus arepas reinas y Bolivia con su plato de salteñas.

CONSUMO. La locura que ha generado este torneo ha puesto en el centro de atención al chicharrón. Según el Observatorio PRODUCEmpresarial del Ministerio de la Producción, durante el 2024 cada peruano consumió en promedio 5.3 kilogramos de este alimento, que tiene mayor popularidad en regiones como Ucayali (35 kilos), Tacna (15 kilos) y Ayacucho (12 kilos).

El sector detalló que existen más de 730 restaurantes formales dedicados a la chicharronería, de los cuales el 40 % están en Lima.

Sergio González, titular de Produce, estimó que en el país se venden al mes más de 3000 toneladas de chicharrón. “Los negocios vinculados a este producto generan ventas por más de S/244 millones al año”, anotó.

La especialista en nutrición del Portal Salud en Casa, Claudia Agüero, recomendó disfrutar de un delicioso pan con chicharrón, pero no excedernos en su consumo.

OJO AL DATO. Desde el Gobierno se evalúa decretar el Día del Pan con Chicharrón, pero cada tercer sábado de junio ya se celebra su consumo.