El pan con chicharrón más tamal y café pasado mantienen su buena racha en el Mundial de los Desayunos, organizado por el streamer español Ibai Llanos, y disputará una final de candela con la arepa reina pepiada, que representa a Venezuela.

Así lo dio a conocer el influencer en un video publicado ayer en sus redes sociales, que da cuenta de los resultados de una semifinal que batió récords de participación.

Llanos detalló que el plato peruano venció a la marraqueta con palta de Chile con un total de 9 millones 837 mil votos frente a los 7,8 millones que obtuvo el país vecino.

“Perú ha roto récord de votos. Casi 10 millones de votos para el pan con chicharrón. Y esto hace que Perú avance a la gran final”, refirió.

TORNEO. Con este triunfo peruano, el pan con chicharrón enfrentará desde hoy a la arepa de Venezuela, que venció de forma ajustada a las salteñas de Bolivia con 5,5 millones de votos contra 5,2 millones.

“Venezuela avanza a la final y se va a enfrentar al todopoderoso pan con chicharrón que está destrozando allá por donde va”, comentó Ibai.

La etapa final de esta competencia empezará a disputarse hoy al mediodía en las plataformas del conocido streamer, quien hace poco probó gastronomía peruana y se rindió ante el cebiche, lomo saltado, tiradito, entre otros platos.

Aunque las votaciones para definir al ganador del Mundial de Desayunos recién arrancarán hoy, en las redes sociales el apoyo para Perú ya inició con comentarios: “El mejor desayuno del mundo ahora también huele a campeón”, “Vamos Perú”, “A darlo todo”, son las frases en redes sociales.

OJO AL DATO. Según Ibai, en la semifinal hubo 28 millones de votos, más que en etapas anteriores del concurso que inició en agosto.