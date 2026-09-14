El papa León XIV cumple hoy, lunes 14 de septiembre, 71 años, y en Chiclayo la fecha se celebra con misas, música, gastronomía y distintas actividades preparadas por la comunidad católica.Desde temprano, cientos de fieles se alistan para participar de los homenajes programados en la ciudad, en una jornada que tiene como uno de sus momentos centrales el izamiento de la bandera del Papa.

La celebración empezó desde el fin de semana con una serenata en la Pérgola del Parque Principal de Chiclayo, donde se presentaron agrupaciones y colectivos vinculados con la música y las danzas tradicionales.

El programa incluyó un concierto de cajones de Herencia, la participación del coro de la Pastoral de la Diócesis de Chiclayo, el carnaval Incahuacino de Alma Muchik y música contemporánea y costumbrista de El Tumi.

A este homenaje se sumaron los panaderos, quienes prepararon pasteles y panes con la imagen del pontífice para compartirlos con el público, en una celebración que también tiene sabor lambayecano.En Monsefú, las actividades tienen un significado especial porque el cumpleaños de León XIV coincide con la festividad del Señor Nazareno Cautivo, una fecha que durante sus años en Chiclayo solía vivir de cerca.

Para este lunes, las cocineras de la localidad prepararon una mesa con platos tradicionales como cabrito y frito de Monsefú, además de pavo horneado acompañado de garbanzos, aceitunas y queso.Los recuerdos de sus cumpleaños en Chiclayo también vuelven en esta fecha.

El padre Jorge Millán, quien trabajó junto a Prevost, contó que las celebraciones solían ser sencillas y en compañía de personas cercanas.“Solíamos reunirnos en familia con Monseñor: un almuerzo, la clásica torta, cantarle el ‘feliz cumpleaños’...”, recordó Millán.Durante la mañana, además, recibía saludos de instituciones y colegios, mientras que por la tarde presidía la tradicional Misa de cumpleaños en la Catedral de Chiclayo.“Esa era su celebración solemne con la ciudadanía.

Todo en general era muy sencillo, pero a la vez muy emotivo”, señaló el sacerdote.Uno de esos cumpleaños quedó especialmente presente en la memoria de los fieles. En 2022, durante la pandemia, integrantes del grupo Milagro Eucarístico Perú 1649 llegaron con una torta que llevaba su imagen y una referencia al futuro Santuario Eucarístico de Eten.

“Cuando nos vio, empezó a aplaudir sonriente y nos dijo: ‘Muchas gracias, sigamos caminando’”, recordó Jesús León Ángeles, coordinadora del grupo.Ahora, la celebración de sus 71 años llega mientras Chiclayo espera su regreso al Perú. La programación preliminar de noviembre contempla su paso por Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, aunque la diócesis todavía ultima detalles de los encuentros que cumplirá en la región.

Así, entre banderas, música, panes, platos típicos y recuerdos, Chiclayo vuelve a celebrar al Papa León XIV como lo hizo durante los años en que fue su obispo: cerca de la gente y con una celebración que mezcla fe y tradición.