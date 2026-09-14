Los Mirlos, la pionera agrupación peruana de cumbia amazónica psicodélica con más de cinco décadas de trayectoria, será parte de la serie Tiny Desk de NPR Music como parte de la programación de este año para el Mes de la Herencia Hispana (EL TINY). El anuncio se hizo oficial a través de las redes de NPR.

Esto marca la primera vez que la amazonía peruana y su música serán protagonistas en Tiny Desk, una de las plataformas de sesiones en vivo más influyentes del mundo, por la que han pasado artistas como Bad Bunny, Taylor Swift, Adele, BTS, Billie Eilish y Gloria Estefan.

Este hito llega tras un año de gran crecimiento para la banda, que incluyó presentaciones en Coachella y el Lincoln Center; su debut en el Festival de Roskilde ante miles de personas; una presentación como headliner en BIME, el principal mercado musical de Bogotá; una sesión en KEXP que derivó en un KEXP BBQ Fest con entradas agotadas; una nominación a los Premios Juventud a Mejor Canción de Cumbia; y el lanzamiento en mayo de 2026 de The World Meets Los Mirlos (Revancha Records/BMG) — el primer álbum de su historia de 53 años concebido completamente alrededor de colaboraciones internacionales, con la participación de Juanes, Bomba Estéreo, 311, Guaynaa, LA LOM, entre otros.

La llegada de Los Mirlos a NPR Tiny Desk fue gestionada por Rockass Online Music, productora y agencia musical con base en Nueva York que ha acompañado la expansión internacional de la agrupación, impulsando nuevas oportunidades y estrategias para posicionar su legado y la cumbia amazónica peruana ante nuevas audiencias.