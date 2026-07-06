La esperada visita del papa León XIV al Perú, prevista para noviembre próximo, empezó a tomar forma con la llegada al país de una comisión de avanzada del Vaticano, encargada de evaluar los lugares donde el santo padre desarrollaría sus actividades oficiales durante su estancia en territorio nacional.

La delegación, liderada por monseñor José Salas Castañeda, responsable de los viajes apostólicos del papa, tiene como misión inspeccionar los escenarios que han sido preseleccionados para recibir al sumo pontífice y verificar que cumplan con las condiciones necesarias para esta importante visita.

El equipo ya se encuentra recorriendo los espacios contemplados para las ceremonias y encuentros que formarían parte de la agenda del papa. Cabe precisar que, según el presidente José Balcázar, los destinos donde llegaría sería Lima, Chiclayo, Piura, Pucallpa y Cusco. Además, se evalúan paradas en Puno e Iquitos.

SEGURIDAD. La evaluación que hará en el país esta comisión incluirá aspectos logísticos, de seguridad y organización, con el objetivo de garantizar que todas las actividades puedan desarrollarse sin inconvenientes.

Una vez concluida la inspección, el equipo de trabajo regresará a Roma para presentar un informe detallado al papa León XIV, quien regresará a su querido Chiclayo para bendecir a su pueblo y volver a probar su rica comida como arroz con pato y seco de cabrito.

Con la información que recibida, Robert Prevost definirá la agenda de su viaje, por lo que se espera que en las próximas semanas se confirmen las fechas exactas de la visita y el cronograma completo de actividades que marcarán su primer viaje al Perú como jefe de la Iglesia Católica.

Tras la audiencia privada que tuvieron en el Vaticano, el presidente Balcázar señaló hace dos semanas que el papa visitará Perú en la primera quincena de noviembre y contó que habló con él “del arte culinario chiclayano, del loche, del cabrito, del arroz con pato.

OJO AL DATO. En Chiclayo ya se encuentra abierta la Catedral donde Robert Prevost oficiaba misas cuando era obispo