El papa León XIV ya escuchó la cumbia inspirada en su elección como sumo pontífice, escrita y grabada por el cantante y compositor peruano Donnie Yaipén, quien ayer lo visitó en El Vaticano.

“Les soy sincero, en el momento que me encontré con él los nervios se me pusieron al máximo. Las palabras se me fueron. Lo único que atiné a decirle fue gracias por todo. Le pedí su bendición”, declaró Donnie a Latina tras el encuentro.

“Le entregué una ofrenda de Monsefú, que es un paño tejido a mano. Tiene los colores de la bandera de Monsefú y tiene bordado su nombre”, contó el músico.

Detalló que después tuvo un breve diálogo con el asistente personal del papa, quien le confirmó que Robert Prevost ya escuchó “La cumbia del papa”. “Oye, muy buena ‘La cumbia del papa’, felicidades, está muy bonita”, le dijo el asistente. Yaipén le preguntó, entonces, si el papa la escuchó. “Sí”, fue la respuesta, según su relato.

Visita no será en este año

Aunque una fuente del Vaticano descartó que este año el pontífice visite el Perú, Yaipén expresó su deseo de que cuando se dé la esperada visita, el papa llegará a Chiclayo donde fue obispo.

Además, el papa León XIV recibió una imagen del Divino Niño del Milagro Eucarístico de manos del párroco del distrito chiclayano de La Victoria, Samuel david Miranda, durante el Jubileo de seminaristas, obispos y sacerdotes que se realiza en el Vaticano.

“Por ahora, no hay planes para que el papa León visite el Perú este año, informaron fuentes del Vaticano a RPP Chiclayo.