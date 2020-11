La bancada del Partido Morado planteó el Congreso de la República se retracte de haber vacado a Martín Vizcarra para que este vuelva a ocupar el cargo de jefe de Estado.

Mediante un comunicado la agrupación propuso que su vocero, Francisco Sagasti, asuma la presidencia del Congreso, convoque a una sesión de pleno y que en esta se anule la destitución de Vizcarra Cornejo.

“Exigir a las bancadas que corrijan el caos que han desatado y voten para retractar la vacancia. Confiamos en que el Tribunal Constitucional ratificará esta decisión. De esta forma tanto el señor Vizcarra como su Gabinete retornarán a sus cargos de inmediato”, se lee en el escrito.

"Exigir a las bancadas que corrijan el caos que han desatado y voten para retractar la vacancia. Confiamos en que el Tribunal Constitucional ratificará esta decisión. De esta forma tanto el señor Vizcarra como su Gabinete retornarán a sus cargos de inmediato"

No obstante, la agrupación precisó que esta iniciativa no busca favorecer al ex presidente y que las investigaciones en su contra por presuntamente haber recibido pagos ilícitos deben continuar.

Lima se envuelve en cacerolazos tras renuncia de Manuel Merino

En otro pasaje el pronunciamiento revela que su primera propuesta para que Gino Costa asuma la presidencia del Parlamento no contó con el apoyo de las demás bancadas.

Esta tarde Manuel Merino anunció su renuncia al cargo de presidente de la República, luego de que se produjeran protestas en contra de su asunción al poder. En estas manifestaciones fallecieron dos personas.

El último lunes, Vizcarra Cornejo fue vacado por 105 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones. Votaron a favor de la vacancia presidencial, congresistas de Alianza para el Progreso, Acción Popular, Frente Amplio, Podemos, Unión por el Perú y Fuerza Popular.