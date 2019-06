Peaje no permite paso de ambulancia porque no tenían dinero y paciente muere | VIDEO

Una mujer de 41 años falleció en un hospital en Colombia luego que sufriera un infarto cardiaco. Afirman que se dio porque la ambulancia donde era trasladada no podía pagar el peaje, ya que el chip de la unidad no era reconocida, por lo que tardaron media hora para conseguir el dinero y seguir con el viaje.

Según Caracol, fueron los empleados del peaje de Rincón Hondo quienes no dejaron pasar a la ambulancia que se dirigía al Hospital Regional David Padilla. El chip del vehículo no funcionó y nadie tenía los 9.200 pesos que se necesitaba.

Por lo que entre las personas tuvieron que hacer una "chanchita" para salvar a Celenis Manosalva. Lamentablemente, el tiempo ya estaba perdido y la mujer falleció al llegar al centro médico.

"Si el chip falló y no funcionó, es responsabilidad del hospital por no haber corroborado que no funcionaba. Pero yo insisto, no es motivo para que el peaje no le hubiera dado paso a la ambulancia porque era un tema de misión médica", señaló Jorge Juan Orozco, secretario de Salud del Cesar.

Por el momento, han abierto una investigación contra el hospital de Aguachica, de donde provenía la ambulancia, y contra el concesionario del peaje.