Eduardo Pachas renunció a la defensa de Pedro Castillo, luego que el expresidente presentó a un nuevo abogado en el proceso que se le sigue por el caso del golpe de Estado.

El letrado dio a conocer este 8 de febrero sobre su retiro de la defensa de Pedro Castillo, a través de su cuenta en la red social “X”.

“El día de hoy he dejado de ser abogado defensor de Pedro Castillo Terrones, me estoy retirando de la defensa técnica, ya que los barcos para ser dirigidos no tienen dos capitanes solo uno....”, escribió.

Precisamente, días atrás Pedro Castillo presentó ante el Poder Judicial a un nuevo abogado para que ejerza su defensa legal. Según el diario El Comercio, el nuevo letrado es Luis Walter Medrano Girón.

