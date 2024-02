El actor y comediante peruano obtuvo la ‘Olla Dorada’ tras ganar este sábado en la final de “El Gran Chef Famosos. Tilsa Lozano, quien ocupó el segundo lugar, tuvo muy buena participación.

“Christian, lo lograste (… )Tuviste que esperar una temporada más, una temporada entera”, exclamó el conductor José Peláez al momento de entregarle el trofeo. Como se recuerda, Christian Ysla perdió con Mónica Zevallos en otra temporada.

A la final de “El Gran Chef Famosos: La Revancha” llegaron Tilsa Lozano, Christian Ysla y Mayra Goñi. El jurado resaltó el trabajo de los tres participantes. A pesar de su notable avance en su trabajo, primero fue eliminada Mayra Goñi . Al inicio prepararon ‘Conchas de abanico braseadas sobre cama de ocopa y papas nativas’.

“He conocido una producción increíble con la que me he sentido demasiado valorada y que ha resaltado lo mejor de mí. Me han conocido tal como soy, mi esencia y ser real ha hecho que las personas me quieran”, dijo Mayra antes de retirarse del set.

Luego, Tilsa Lozano y Christian Ysla hicieron una doble preparación: ‘Charella crocante sobre puré de habas y salsa de chupe’ y ‘Copa de pisco sour deconstruido’. Al set llegaron los familiares de cada uno de los finalistas, siendo el actor quien se llevó el primer puesto.

“Llevarme el título fue la cereza que faltaba para este hermoso pastel que ha sido el gran chef. He tenido que trabajar con ingredientes que no conocía y procesos que no sabían cómo eran. Yo quería llegar a la final con Tilsa, porque tenía claro que era la mejor cocinera de la competencia, además porque tiene una fortaleza increíble”, refirió Christian Ysla, quien junto a su familia celebró su triunfo.

“Le gané a la mejor y eso es una enseñanza: siempre se puede ganar al mejor. El premio se lo dedico a todos los cocineros porque soy consciente de todo el sacrificio que ponen para que ese plato llegue a tu mesa”, subrayó.

Este lunes 5 de enero llega la nueva entrega del reality.

TE PUEDE INTERESAR: