El presidente de la República, Pedro Castillo, destacó la reunión que sostuvo con voceros de las bancadas del Congreso antes de la interpelación contra el ministro de Trabajo Iber Maraví.

“Saludo la visita de la presidenta y voceros del Congreso, que recibimos anoche en Palacio de Gobierno. Coincidimos en que la cuestión de confianza y la censura forman parte del equilibrio de poderes, y son herramientas políticas para mantener la estabilidad democrática”, escribió.

El mensaje del presidente se dio luego de que el ministro de Trabajo, Íber Maraví, respondiera ante el Congreso el pliego interpelatorio formulado en su contra, y después de que la presidenta del Congreso indicara que el jefe de Estado afirmó que no emplearía una cuestión de confianza.

“Pedro Castillo nos dijo que no está en la agenda del Gobierno plantear una cuestión de confianza y le tomaremos la palabra. El gobierno no presentará cuestión de confianza y, de hacerlo, la palabra del presidente Castillo no tendría ninguna validez y el Congreso tendría que asumir su responsabilidad”, manifestó María del Carmen Alva.

Cabe recordar que este miércoles, Alva y otros voceros parlamentarios acudieron a Palacio de Gobierno para reunirse con Pedro Castillo, cita tras la cual la legisladora aseguró que el mandatario descartó tener planeado plantear una cuestión de confianza, tal y como indicó el primer ministro, Guido Bellido.

“Hemos tenido una conversación muy cordial y el presidente nos ha manifestado que no es el sentir de él en general ni de su gabinete. Si estamos aquí es porque tenemos que defender nuestro fuero parlamentario, la institucionalidad del Congreso como lo dije cuando asumí el cargo de presidenta del Congreso el 26 de julio”, expresó.