La ciudad de Lima será sede de la próxima reunión ordinaria del Comité del Convenio Regional de Reconocimiento de Estudios, Títulos y Diplomas de Educación Superior en América Latina y el Caribe, instancia que reúne a países de la región para coordinar mecanismos que permitan validar estudios universitarios entre Estados.

El Comité supervisa la aplicación de este acuerdo regional, adoptado en 2019 y vigente desde 2022, que establece criterios para el reconocimiento de títulos y estudios superiores, con el fin de facilitar la movilidad académica y profesional entre los países miembros.

La decisión fue adoptada durante la Cuarta Sesión del Comité, en la que los Estados Parte también eligieron a Virginia Villalba, de Uruguay, como presidenta del órgano.

En el mismo encuentro, el superintendente de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), Vicente Espinoza Santillán, fue designado relator del Comité del Convenio Regional de Reconocimiento de Estudios, Títulos y Diplomas de Educación Superior en América Latina y el Caribe, conocido como la Convención de Buenos Aires.