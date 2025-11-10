El cacao peruano brilla a nivel mundial. Una sabrosa barra de chocolate elaborada con cacao procedente de Junín ganó un concurso internacional celebrado en Ica. Se trata de la barra “El Ganso”, producida por la marca Cacaosuyo, que se alzó con el título de “Mejor Chocolate del Mundo” en el International Chocolate Awards 2025.

Este producto fue reconocido como “Overall Winner”, el máximo galardón de la industria chocolatera global, poniendo al Perú como un referente.

“El Ganso representa la esencia de Junín, su tierra, su gente y su potencial infinito”, señaló Samir Giha, fundador de Theobroma Inversiones y creador de Cacaosuyo, tras enfatizar que el premio es “un homenaje al cacao peruano y a las familias que lo cultivan con pasión”.

Además, destacó el trabajo del productor Luis Samaniego, responsable de este grano de oro.

VALOR. Este galardón no es el primero que recibe la empresa chocolatera peruana Cacaosuyo, fundada en el 2012. Antes ha conseguido el Oro Mundial con productos hechos a base de cacaos de regiones como Amazonas, Cusco y Piura.

Además de ser el octavo exportador mundial de cacao en grano, según el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, el Perú ahora destaca por sus barras de chocolate que ya seducen a consumidores en mercados como China, Japón, Estados Unidos y otros países.

En el país, cerca de 90 mil productores de la agricultura familiar, ubicados en 16 regiones del país, cultivan cacao.

OJO AL DATO. Días atrás, el chef y chocolatero peruano Frank Olivares ganó la categoría de esculturas de chocolate en París.