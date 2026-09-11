El “Mundial de Comidas”, organizado por el creador de contenido español Ibai Llanos, entró en su etapa decisiva. Perú clasificó a las semifinales y ahora tendrá como rival a Argentina.

El ceviche consiguió su pase tras imponerse al pepián de pollo de Guatemala. El plato bandera peruano alcanzó un total de 2 millones 747 mil votos.

La votación peruana se repartió entre las diferentes plataformas de Ibai Llanos. Obtuvo 1.82 millones de votos en TikTok, 825 mil en Instagram y 102 mil en YouTube.

Guatemala también protagonizó una dura batalla y consiguió 2 millones 372 mil votos. De esta manera, Perú se impuso por una diferencia superior a los 370 mil votos.

El resultado desató la celebración de miles de usuarios peruanos en redes sociales. Durante la competencia, los internautas promovieron el voto para mantener al ceviche entre los favoritos del torneo.

Ahora, el plato nacional tendrá un nuevo y complicado desafío. Perú se enfrentará a Argentina, que participa en el campeonato gastronómico con su tradicional asado.

El duelo promete generar una gran movilización en las redes sociales. Peruanos y argentinos deberán respaldar a sus respectivos platos para conseguir un lugar en la esperada final.

El asado argentino llega a esta instancia luego de dejar en el camino a Uruguay. Por ello, el enfrentamiento será una nueva prueba para la capacidad de convocatoria de los seguidores del ceviche.

En la otra semifinal, Ecuador se enfrentará a Venezuela. El encebollado ecuatoriano competirá contra la arepa venezolana para definir al segundo finalista del campeonato.

Los seguidores podrán apoyar al ceviche en las votaciones habilitadas en las cuentas oficiales de Ibai Llanos en TikTok, Instagram y YouTube. Perú buscará repetir el respaldo obtenido en cuartos de final y avanzar a la definición del “Mundial de Comidas”.