La Superintendencia Nacional de Migraciones informó que este lunes 13 de junio, día no laborable compensable, no atenderá en ninguna de sus sedes a nivel nacional por lo que el el servicio de emisión de pasaportes electrónicos queda suspendida por esa fecha. Esto a fin de que los ciudadanos puedan apreciar el decisivo partido Perú vs. Australia por el repechaje rumbo al Mundial de Qatar 2022.

En un comunicado a través de Twitter, la entidad indicó que las citas programadas para el feriado lunes 13 serán reprogramadas desde el día siguiente hasta 17 de junio.

“La Superintendencia Nacional de Migraciones informa que, no atenderá el día 13 de junio de 2022 al haber sido declarado día no laborable . Las personas con cita para esa fecha serán reprogramadas entre el martes 14 y el viernes 17 de junio ”, se lee en la publicación de Migraciones.

Comunicado de Migraciones.

Feriado por Perú vs. Australia

El Gobierno determinó que este lunes 13 de junio sea feriado mediante el Decreto Supremo 068-2022-PCM. Se trata de un día no laborable compensable, a fin de que los ciudadanos puedan apoyar a la selección peruana durante el partido Perú vs. Australia por el repechaje rumbo a Qatar 2022.

La norma señala que, en el sector público, el día no laborable se compensa en los 10 días inmediatos posteriores, o en la oportunidad que establezca el titular de cada entidad pública, en función a sus propias necesidades.

En el caso del sector privado, el decreto señala que los centros de trabajo podrán acogerse a lo dispuesto, previo acuerdo entre el empleador y sus trabajadores, quienes deberán establecer la forma como se hará efectiva la recuperación del día dejado de laborar. “A falta de acuerdo, decidirá el empleador”, añade la norma.

