El agotamiento de misiles y bombas, por la gran cantidad de armas explosivas lanzadas sobre Irán desde el 28 de febrero, explica que Estados Unidos (EE.UU.), por orden de su presidente, Donald Trump, haya ordenado la interrupción de los ataques sobre la república islámica, que ayer respondió con una orden similar de acabar con sus acciones de represalia.

El embajador de EE.UU. ante la ONU, Mike Waltz, aseguró que Trump “les está dando un poco de margen” a las autoridades del régimen, aunque aclaró que Washington “está listo” para actuar en caso de nuevos ataques de Teherán.

Factor clave

Sin embargo, según informes, un factor clave en la decisión de EE.UU. de suspender los ataques aéreos a gran escala fue la preocupación por el agotamiento de los misiles interceptores de defensa aérea Patriot, además de bombas y misiles de ataques.

Asesores militares de alto rango de EE.UU., incluido el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, advirtieron al presidente Trump que ya se habían utilizado más de 1200 misiles interceptores Patriot y que, de continuar una campaña militar importante, podría reducirse significativamente las capacidades de defensa aérea regionales, dejando a las fuerzas estadounidenses y a sus aliados más vulnerables en caso de una represalia iraní con misiles a gran escala.

Ataque terrestre

En tanto, según The New York Times, EE.UU. viene considerando una operación militar que desplegaría miles de tropas terrestres para asegurar las instalaciones nucleares iraníes y recuperar uranio enriquecido.

A primera hora, Irán amenazó con lanzar ataques con misiles de largo alcance contra la mayor base aérea del Reino Unido en el extranjero, alegando que la base aérea de Fairford de la RAF se utiliza para apoyar operaciones militares contra Irán.

Suspensión y advertencia

Sin embargo, avanzado el domingo, Irán confirmó la suspensión de sus ataques de represalia tras dos noches consecutivas sin ataques estadounidenses en su territorio.

Además, Teherán advirtió que la medida está vinculada a la continuidad de la pausa contraria y que la guerra podría expandirse si se retoman las hostilidades.