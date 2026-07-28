El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, agradeció ayer al rey Mohamed VI de Marruecos que haya dado su nombre a la autopista de 1055 kilómetros que une Tiznit, en el sur del país, con Dajla, en el extremo meridional del Sáhara Occidental, y calificó ese homenaje de “gran honor”.

La moderna carretera, con el nombre de Donald Trump, alegra al presidente de Estados Unidos.

Trump expresó también su deseo de recorrer en algún momento la totalidad de esta “gran autopista”. “Espero que sea pronto”, precisó sobre la vía de mil millones de dólares.

Gesto

El gesto de Marruecos de bautizar la autopista, que ha requerido una inversión de 1.000 millones de dólares, con el nombre de Trump responde a la decisión que tomó el presidente de EEUU en diciembre de 2020, durante su primer mandato (2017-2021), de reconocer el Sáhara Occidental —reivindicado por el Frente Polisario— como territorio marroquí.

La nueva autopista, que parte de la ciudad marroquí de Tiznit, situada a unos 600 kilómetros al sur de Rabat, recorre casi todo el Sáhara Occidental de norte a sur y atraviesa su capital, El Aaiún.

Fuerte relación

Junto a su mensaje en Truth Social, Trump ha difundido un video en el que ha subrayado que en 1777 Marruecos se convirtió en la primera nación en reconocer a los Estados Unidos y que, nueve años después, ambos países rubricaron el Tratado de Paz y Amistad, que sentó las bases de lo que sigue siendo la relación diplomática “ininterrumpida más antigua” en la historia de su país.