No nacieron en el Perú, pero se enamoraron del país a tal punto que, por decisión propia, se convirtieron en sus ciudadanos. Según la Superintendencia Nacional de Migraciones, entre enero y la quincena de julio de 2025, un total de 409 extranjeros se nacionalizaron peruanos en ceremonias donde primó el amor y el respeto hacia nuestro territorio, que hoy cumple 204 años de Independencia.

Dicha cantidad se eleva a 2019 si se considera a quienes eligieron ser peruanos desde el año 2023, principalmente por las modalidades de matrimonio y nacionalización (ver infografía). Aunque procedían de diversos países de América (75.99 %), Europa (17.53 %), Asia (4.35 %), África (1.88 %) y Oceanía (0.25 %), no dudaron en hacer patria en el lugar que les conquistó el corazón.

Entre estos extranjeros, que están orgullosos de ser peruanos, destacan la bailarina Brenda Carvalho y su esposo, el exfutbolista Julinho; el jugador de Alianza Lima Hernán Barcos, y el sacerdote de la Diócesis del Callao, Christophe Ntaganzwa, quien siguió los pasos del papa León XIV. Todos resaltan la calidez con la que fueron acogidos por un pueblo del que ahora forman parte.

Brenda Carvalho: “Amo al Perú”

La primera vez que Brenda Carvalho pisó tierras peruanas lo hizo en 2002 junto a Axe Bahía, agrupación brasilera del momento, y quedó encantada con el cariño que le daba la gente. “Yo decía, que rico es llegar acá, la gente es súper cálida y linda, a diferencia de otros países”, contó a OJO.

La comida también la dejó fascinada. Recordó que, en ese entonces, le pusieron sobre la mesa una decena de platos para probar y sentía que uno era más rico que el otro. “El ají de gallina y el lomo saltado me dejaron impresionada y comía con un gusto que tenía que pasar la lengua en el plato (risas)”, comentó tras precisar que ahora la lista es más larga e incluye menestrón, cebiche, tiradito y causa de cangrejo.

Julinho y Brenda nacieron en Brasil, se conocieron en Perú y ahora son esposos.

Tras esa gira, Brenda volvió al Perú, tiempo después, con el grupo Exporto Brasil por un año. Sus compañeros se fueron, pero ella se quedó para terminar sus estudios en publicidad sin saber que su estancia se iría prolongando por trabajo y, finalmente, se quedaría para siempre. “Yo me di cuenta que ya no quería irme porque me sentía bien aquí”, recordó.

Además de amistades y trabajo, encontró “al amor de su vida” en el exfutbolista Julinho, nacido en Brasil como ella, que ya era un peruano más y hasta había jugado por la selección nacional. Con todo ello en su vida, decidió nacionalizarse peruana y lo logró en 2019. “Fue la mejor decisión que tuve”, consideró.

Brenda, quien se dedica a la animación de fiestas y el baile (con el Show de Brenda Carvalho y Exporto Brasil Dance), se siente orgullosa de ser peruana por su gente, su cultura y su historia, y está agradecida con el Perú por darle un hogar. “Amo al Perú (...). Yo soy feliz hasta con los problemas que tiene (...). Si no los tuviera no sería Perú”, anotó.

Padre Christophe Ntaganzwa: “Como el papa, yo aprendí a ser sacerdote aquí en el Perú.

Antes de que fuera designado al Perú para entrar al seminario y ser sacerdote, el padre Christophe Ntaganzwa, quien nació en República del Congo y cuyos padres son de origen ruandés, nunca había escuchado sobre el Perú, al que llegó en 2006 sin saber ni siquiera su idioma.

“Por sorteo, me tocó el Callao, en Perú. Fue la primera vez que escuché esos dos nombres”, contó tras detallar que lo más difícil al pisar territorio peruano fue comunicarse pues debía traducir del francés al español; sin embargo, eso no impidió que le den una buena acogida.

Dado que llevaba cursos como seminarista, aprendió rápidamente el idioma y, en 2016, se ordenó sacerdote, siendo designado vicario en la Parroquia Virgen de Fátima de Pachacútec, de la Diócesis del Callao. “Perú es mi patria, que me ha ensañado a evangelizar, por eso empecé los trámites para ser peruano y recibí la nacionalización en 2017”, refirió.

Christophe Ntaganzwa llegó desde la República del Congo.

Para el padre Christophe, Perú es un país “muy bello” cuya cultura tiene un vínculo inseparable con la Iglesia Católica, lo que se observa en la fe de cada región hacia el Señor de Muruhuay, el Señor de los Milagros, la Virgen de Chapi, el Señor Cautivo de Ayabaca, entre otros.

“En el Perú tenemos santos, la cultura y el pueblo católico, y nos falta solo una cosa: tener papa y ya lo tenemos (risas)”, señaló orgulloso de que el papa León XIV sea nacionalizado peruano como él y que haya trabajado junto a él en pandemia, en el Callao, cuando era monseñor Robert Prevost.

“Él es una persona de corazón humano, que ama a la gente, a todos”, comentó al destacar el lazo inquebrantable que tiene el sumo pontífice con el Perú por la misión pastoral emprendida. “Como el papa, yo aprendí a ser sacerdote aquí en el Perú. Ese es un vínculo muy fuerte que nadie puede borrar”, acotó.

Hernán Barcos: “Hagamos un Perú mejor”

Al igual que estos “peruanos de corazón”, el último martes, Migraciones otorgó la ciudadanía peruana a 20 extranjeros de países de cuatro continentes, en una ceremonia, donde se destacó el amor por el Perú y “la voluntad de trabajar en conjunto para construir un futuro próspero para todos”.

Celebran las Fiestas Patrias con orgullo.

En un evento similar, realizado en 2023, recibió su nacionalización Hernán Barcos, el máximo goleador extranjero de Alianza Lima, quien en un emotivo discurso señaló sentirse “muy emocionado y feliz”. “Busqué esta oportunidad de ser peruano no solamente por el fútbol, sino que va más allá del deporte, va hacia el granito de arena que puede dejar”, dijo.

Asimismo, contó que se “enamoró” de la humildad, la calidez y la calidad humana del peruano. “Hagamos un Perú mejor, si ponemos nuestra granito a disposición del otro, obviamente se va construir un país mucho mejor”, dijo en aquella ocasión, mensaje que cala en estas Fiestas Patrias.

OJO AL DATO. Para el padre Christophe Ntaganzwa, la inseguridad es uno de los problemas que aqueja a la población y los políticos deben cumplir su deber.

7 DE CADA diez extranjeros nacionalizados peruanos son adultos de 30 a 49 años.