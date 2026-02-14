Este San Valentín promete mover más dinero que el año pasado. Al caer sábado, las proyecciones comerciales son optimistas y se espera un mayor dinamismo durante todo el fin de semana.

Las parejas peruanas desembolsarán en promedio hasta S/ 300 para celebrar el Día del Amor, superando el gasto registrado en campañas anteriores.

La celebración se consolida como una de las fechas más activas para la economía peruana durante el verano, impulsando distintos sectores productivos.

El mayor movimiento se concentrará en el comercio minorista, especialmente en centros comerciales y tiendas por departamento.

Según la Cámara de Comercio de Lima, febrero es un mes clave por la convergencia de campañas comerciales, con una proyección de ventas cercana a los S/ 1,700 millones.

Los regalos más buscados siguen siendo los clásicos: flores, chocolates, peluches, perfumes y joyas.

Sin embargo, cada vez más parejas optan por regalar experiencias en lugar de objetos materiales.

Cenas románticas, conciertos, sesiones de spa y escapadas de fin de semana se han convertido en alternativas muy solicitadas.

El sector gastronómico será uno de los grandes beneficiados, con reservas que iniciarían desde el viernes y se extenderían hasta el domingo.

El rubro hotelero y de hospedajes también espera un repunte importante debido a las celebraciones de fin de semana.

La floricultura no se queda atrás. Las rosas rojas continúan siendo el símbolo favorito para expresar amor.

Este año, además, se observa la venta de arreglos florales con adornos musicales y presentaciones más elaboradas.

Las chocolaterías también innovan con empaques personalizados y combinaciones especiales para la fecha.

Especialistas señalan que cuando la celebración cae fin de semana, el consumo suele trasladarse a experiencias compartidas.

Así, el amor no solo se celebra con detalles, sino que se convierte en un motor clave para dinamizar la economía nacional durante febrero.