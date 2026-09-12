La delincuencia está cambiando la forma en que los peruanos se movilizan. El temor a sufrir un robo o ser víctimas de la violencia ha llevado a ciudadanos a dejar de utilizar el transporte público durante la noche, viajar acompañados e incluso recurrir a taxis por aplicativo para sentirse más seguros.

Según el 7° Reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia del Banco de Ideas Credicorp, el BCP y Capital Humano y Social S.A., un 16% de los encuestados ya dejó de utilizar el transporte público nocturno debido a la inseguridad. Otro 16% decidió reemplazarlo por taxis solicitados mediante aplicativos.

El miedo también determina cómo salen los pasajeros a las calles. Un 26% evita llevar objetos de valor o dinero en efectivo cuando se moviliza, mientras que el 24% procura viajar siempre acompañado para reducir el riesgo de convertirse en víctima de la delincuencia.

La preocupación ocurre en momentos en que el propio sector transporte enfrenta una ola de violencia. En lo que va del año se han registrado 251 ataques o víctimas dirigidas contra transportistas, con un incremento sostenido desde mayo.

Lima concentra la mayor cantidad de casos, con 143, seguida del Callao, con 35, y La Libertad, con 22. Por distritos, el Callao encabeza la lista con 23 casos, seguido de Comas (15), San Martín de Porres (12), San Juan de Miraflores (11) y Sullana (11).

Entre enero y junio, además, se contabilizaron 33 episodios de ráfagas de disparos contra buses vacíos y 21 atentados con explosivos, empleados como mecanismos de amedrentamiento vinculados a la extorsión.

Pero el temor no termina al bajar del vehículo. El estudio revela que el 85% de la población urbana y rural evita salir de su vivienda o vecindario a partir de determinada hora por miedo a ser víctima de algún delito. Un 42% considera las 10 de la noche como su límite para permanecer fuera de casa y un 13% prefiere guardarse desde las 6 de la tarde.

Incluso, un 7% asegura que evita salir a cualquier hora, mientras que el 58% reconoce que actualmente sale menos que hace un año. Esta última cifra se eleva hasta el 65% entre las personas pertenecientes al nivel socioeconómico D.

Frente a esta situación, los ciudadanos demandan medidas más severas: el 35% pide unidades policiales especializadas, el 33% mayores penas de cárcel y el 31% recuperar el control efectivo de los penales e incrementar el personal policial. Sin embargo, el 66% no espera que la delincuencia mejore durante los próximos 12 meses.

“La inseguridad dejó de ser una percepción para convertirse en el organizador de la vida cotidiana de los peruanos. Cuando 22 millones de personas dejan de salir de noche, estamos ante una pérdida de calidad de vida que no aparece en las cifras oficiales, pero que es igual de real”, señaló Ricardo Valdés.