Mientras Chile, México y Argentina enviaron aviones para rescatar a sus ciudadanos después de que muchas aerolíneas comerciales suspendieron sus operaciones, tras el ataque de Hamás el último fin de semana, los peruanos están abandonados a su suerte en Israel en medio del conflicto.

Los connacionales denunciaron que la Cancillería peruana no está apoyándolos. Yamelin Barboza, quien viajó a Israel como turista y está con su padre adulto mayor, contó que “el sábado fue la única oportunidad que me pude contactar con ellos (Cancillería), me explicaron la situación y me dijeron que la única solución es que tome las precauciones del caso y cuando suenen las alarmas que me esconda en un lugar adecuado y se me reiteró que Perú no va a enviar vuelos humanitarios por el momento”, declaró a Canal N.

Ella contó que aún sigue en el hotel y desde ahí se escuchan los bombardeos y que su estadía concluía ayer. Pide a la Cancillería que vea el caso de todos los peruanos varados.

ARRIESGADO

Aterrados por el conflicto en Israel, un grupo de 37 arequipeños que realizaron una peregrinación por Tierra Santa, que estaba varado, arriesgó y cruzó en un bus hacía Jordania por sus propios medios. Desde ahí buscarán llegar a España y luego de ahí enrumbar a Perú.

Julia Gaytán, integrante de esta delegación, declaró que la encargada del tour fue quien gestionó el traslado en bus hacia Jordania y que optaron por ello al no saber si el Gobierno peruano gestionaba un vuelo humanitario. “Estamos bien, más tranquilos, porque allá (en Israel) había zozobra. Todos queríamos salir como sea. Toda la noche hemos estado buscando vuelos”, comentó.

También se puso en el ojo de la tormenta a la mandataria Dina Boluarte, quien viajó a Alemania en un Boeing de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), avión presidencial que pudo usarse para repatriar a los peruanos en Israel en lugar de hacer un viaje cuestionado.