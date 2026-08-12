El pescado empieza a alejarse de la mesa de los peruanos. El fenómeno El Niño Costero, que se desarrolla frente a nuestro litoral, viene afectando la disponibilidad de algunas especies marinas de mayor consumo.

Según comerciantes de terminales pesqueros y mercados, hay escasez de productos como jurel y caballa. “Son pescados populares que no se están viendo en nuestro litoral debido al cambio (en la temperatura del mar)”, comentó un vendedor a OJO.

El pejerrey tampoco abunda. Llega en pequeñas cantidades desde Pucusana y Huarmey, y su precio alcanza los S/ 20 entero y S/ 25 eviscerado.

En el caso del bonito, uno de los pescados favoritos de los peruanos, la situación es distinta: continúa en veda y, aunque los pescadores aseguran que observan el recurso en el mar, todavía no cuentan con una resolución que permita su pesca en lanchas.

AFECTACIÓN. Por la escasez, se registra afectación económica para toda la cadena productiva, desde los pescadores hasta los restaurantes. “Al no haber pesca, no hay producción, no hay trabajo en los terminales, ni en los procesos. Afecta a todos”, señaló la fuente.

En un recorrido por mercados de Breña, OJO comprobó que la oferta de productos marinos es limitada. El bonito, que sí se encuentra disponible, se vende entre S/ 7 y S/ 9 el kilo.

Además, los restaurantes marinos en centros de abastos como 3 de febrero y Las Flores, han tenido que reducir los platos de pescado de sus cartas o reemplazarlos por otras opciones, mientras que otros incorporan preparaciones que no contienen productos marinos para poder mantener sus ventas.

OJO AL DATO. La temperatura sigue alta por El Niño y el Senamhi prevé hasta hoy que en la costa peruana se presenten valores de hasta 36 °C.