Con el objetivo de facilitar el acceso de la población a los servicios de salud y continuar avanzando en la transformación digital, la Dirección de Redes Integradas de Salud (DIRIS) Lima Este, del Ministerio de Salud (Minsa), presentó el asistente virtual “Dr. Huellita” en el Hospital Hermilio Valdizán, incorporando esta herramienta tecnológica a los flujos de atención del nosocomio.

Integrado a WhatsApp y disponible las 24 horas, “Dr. Huellita” permite a los usuarios consultar sus citas pendientes, recibir recordatorios, solicitar la cancelación de una cita, revisar su historial de atenciones y efectuar el seguimiento de referencias y contrarreferencias, sin necesidad de realizar llamadas telefónicas o acudir presencialmente al establecimiento de salud.

De esta manera, la herramienta busca hacer más ágil y accesible la relación entre los ciudadanos y los servicios de salud. Durante la presentación, la Dra. Gloria Cueva Vergara, directora general del Hospital Hermilio Valdizán, destacó que la incorporación de esta herramienta representa un paso importante para mejorar la experiencia de los usuarios y facilitar su interacción con el establecimiento psiquiátrico.

“Dr. Huellita nos permite acercar el hospital a nuestros usuarios mediante una herramienta sencilla y accesible. Queremos que gestionar una cita o consultar una referencia sea cada vez más rápido y que nuestros pacientes encuentren en la tecnología un aliado para cuidar su salud”, señaló.

Por su parte, el Lic. Pedro Quispe Sotomayor, jefe de la Oficina de Estadísticas e Informática del Hospital Hermilio Valdizán, resaltó el aporte de la herramienta a la gestión de la información y a la optimización de los procesos de atención.

En esa línea, el Dr. Norberto Yamunaqué Asanza, Director General de la DIRIS Lima Este, señaló que “con el asistente virtual vamos a ir progresivamente reduciendo el uso del call center y, finalmente, ya no tendremos que destinar personas para esa función”.

Dr. Norberto Yamunaqué Asanza, Director General de la DIRIS Lima Este

“El Dr. Huellita irá mejorando cada día y, en este proceso de escalamiento, podremos incorporar el seguimiento de vacunas, anemia infantil y en gestantes, enfermedades no transmisibles como hipertensión y diabetes, así como temas de salud mental. Hay muchas posibilidades de crecimiento y serán los propios profesionales, desde su experiencia diaria, quienes nos ayuden a identificar nuevas funcionalidades”, agregó.

OJO AL DATO. La iniciativa “Dr. Huellita: Innovación digital para el seguimiento y recordatorio de citas en el primer nivel de atención” fue reconocida en el Premio 2026 Buenas Prácticas en Gestión Pública, en la categoría Servicio de Atención al Ciudadano, como una experiencia innovadora orientada a mejorar el vínculo entre los servicios públicos y la ciudadanía.