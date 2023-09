Decenas de pescadores artesanales bloquearon la mañana de ayer el kilómetro 83 de la Panamericana Norte, a la altura del Óvalo de Chancay, en Huaral, en reclamo por “el pago de indemnizaciones injustas” por parte de la empresa Repsol, luego de un año y ocho meses de que ocurriera el derrame de petróleo en las costas de Lima y Callao.

Los pescadores cerraron desde las 6:00 a.m. el paso de los vehículos con rocas de gran tamaño y colocaron llantas con fuego en medio de la pista. A las 10:00 a.m. un contingente policial reabrió la carretera, tras un fuerte enfrentamiento con los manifestantes que incluyó el uso de gas lacrimógeno.

INSUFICIENTE. Anthony Chumpitaz, representante de los pescadores artesanales, señaló que, hasta el año pasado, Repsol abonó montos perjudiciales para los hombres de mar, sin darles el derecho a réplica por una suma “más real”.

“Hasta la fecha, Repsol ha venido liquidando, haciendo negociaciones, contratos perjudiciales, no acordes a la realidad de un pescador artesanal. Estamos indignados porque la empresa no entiende la problemática que nos ha causado al derramar el petróleo. Ellos mismos identifican al afectado, lo indemnizan según su cálculo y no dejan plantear nada”, declaró Chumpitaz. El dirigente reclamó al Ejecutivo por mostrarse indiferente ante esta problemática.

DESCARGO. Ante las movilizaciones en su contra, la empresa Repsol, responsable del derrame de petróleo en el mar de Ventanilla ocurrido en enero de 2022, aseguró que el 97 % de los afectados, que equivale a más de 10 mil personas, ya ha firmado acuerdos de compensación correspondientes al año 2022. Eso incluye a más de 3,700 pescadores artesanales.

Para 2023, agregó, seguirá con este proceso según el Padrón Único de Afectados hecho por la Presidencia del Consejo de Ministros e Indeci. Sobre las solicitudes de personas no incluidas en la lista, refirió que están revisando caso por caso y se considerará a quienes tengan documentos probatorios.

DATO:

Anthony Chumpitaz, representante de los pescadores artesanales, señaló que la manifestación es indefinida y que los 10 mil pescadores artesanales continuarán reclamando.