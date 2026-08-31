Con fe en el corazón, ayer, en la fiesta de Santa Rosa de Lima, miles de fieles llegaron hasta su Basílica y Santuario, ubicados en la primera cuadra de la avenida Tacna, para recorrerlo, escuchar misa, sobre todo, cumplir con una tradición: acercarse al Pozo de los Deseos y dejar una carta con sus peticiones.

A las 6 de la mañana se abrió el acceso al jardín y la fila de devotos llegó a extenderse por varias cuadras. Llegaron en familia desde distintos distritos de Lima y de regiones como Cusco, Huancavelica, Puno, Moquegua y Loreto, con el fin rendirle homenaje a la santa limeña.

Muchos pidieron por salud, trabajo y bienestar para las familias, pero un ruego se repitió con fuerza: que haya paz en las calles y que termine la violencia en el país, la cual golpea a través del delito de extorsión que sigue ganando terreno y manteniendo en vilo a choferes, mototaxistas, vendedores de mercados, entre otros emprendedores.

“Es tradición, todos los años venimos. (Hemos pedidos) por la salud, por el bienestar y para que el Perú esté bien”, contó una feligresa llegada desde San Juan de Lurigancho. Otra devota, acompañada de su hijo y esposo, dijo que le estaba “pidiendo que haya paz por todas las cosas malas que pasa en el Perú”.

Otra visitante, que venía de Tambogrande (Piura), fue directa al revelar su deseo: “Le he pedido seguridad para el Perú y salud”, mientras que una madre de familia le escribió a Santa Rosita que interceda para que la situación del país mejore. “Hemos pedido que se acabe tanta violencia y haya paz”, anotó.

FERVOR. Los feligreses no solo llegaron con cartas individuales. Una docente del colegio Pascal, de Villa El Salvador, contó que llevó alrededor de 200 cartas con los pedidos de sus estudiantes y sus familias.

Mientras los más de 50 mil devotos que llegaron al santuario se dirigían al tradicional pozo, en los alrededores comerciantes ofrecían sobres de cartas a 50 céntimos, además de rosarios, estampas e imágenes de Santa Rosa.

OJO AL DATO. Los Scouts del Perú colaboraron con la Policía de Tránsito en la orientación de conductores desde muy temprano.