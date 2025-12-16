La Federación Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar del Perú (FENTRAHOGARP) hace un llamado a todos los empleadores del país a respetar plenamente los derechos laborales de las trabajadoras del hogar en especial durante la temporada navideña en la que su labor se intensifica y resulta indispensable para miles de familias.

En tal sentido FENTRAHOGARP recuerda que la gratificación de diciembre debe ser abonada hasta el 15 de diciembre conforme a la normativa vigente que garantiza la igualdad de derechos respecto al régimen general y que este beneficio representa un apoyo esencial para las trabajadoras y sus hogares durante las fiestas de fin de año.

María de los Ángeles Ochoa secretaria general de FENTRAHOGARP recalcó la importancia de respetar la jornada laboral establecida por ley incluso en días festivos pues en este periodo muchas trabajadoras enfrentan una mayor carga de tareas en los hogares donde laboran.

Señaló que el respeto de los horarios y la adecuada compensación por tiempo adicional permite construir relaciones laborales justas y dignas que brinden a las trabajadoras la posibilidad de acceder a un descanso adecuado y de compartir también con sus familias durante estas celebraciones.

La organización reafirma que cumplir con los beneficios laborales como la gratificación el descanso semanal la compensación por horas extra y el reconocimiento de los feriados constituye una responsabilidad que fortalece la cultura de respeto y equidad dentro de los hogares empleadores. Asimismo, invita a la ciudadanía a valorar el trabajo del hogar como una labor esencial que sostiene el bienestar emocional y cotidiano de miles de familias peruanas.