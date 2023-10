Sin imaginar que su víctima era un policía y que estaba armado, tres delincuentes lo interceptaron para asaltarlo, pero el efectivo abatió a tiros a dos de ellos.

Al lugar llegaron los efectivos de la comisaría 10 de octubre

Este acto en defensa propia se produjo en el distrito de San Juan de Lurigancho, que se encuentra en estado de emergencia desde hace un mes.

El efectivo policial quedó intervenido en la comisaría 10 de Octubre para el esclarecimiento del hecho. Uno de los fallecidos es un menor de 17 años y el otro no ha sido identificado. El tercer sujeto escapó.

En momentos que caminaba junto a un amigo, tras salir de su domicilio, el suboficial de tercera PNP Percy Chalco fue sorprendido por los rateros en la avenida El Mercado, en el asentamiento humano Ampliación José C. Mariátegui, a la 1:30 de la madrugada de ayer domingo.

Según el efectivo policial, los sujetos los interceptaron y con un arma de fuego los amenazaron exigiéndoles que entreguen sus celulares y billeteras.

Fingiendo que sacaría sus pertenencias, el policía extrajo su arma de uso particular y disparó contra los ladrones.

Uno de ellos cayó sin vida en dicho lugar, mientras que el menor de 17 años, identificado con las iniciales S.A.P.S, dejó de existir en el hospital del distrito.

La policía informó, que el menor registra denuncias por robo agravado y distribución de drogas al menudeo, desde el 2022 hasta el presente año.

Los Peritos de Criminalística de la PNP recogieron diez casquillos de bala en el lugar de los hechos.

FRACASO. Para el experto en Seguridad Ciudadana, Frank Casas, el estado de emergencia en San Juan de Lurigancho, así como en los otros, es un fracaso, al igual que en años anteriores. “El estado de emergencia como medida es importante siempre que responda a una estrategia, al no responder a una estrategia es esperable que ello no haya detenido ningún tipo de manifestación delictiva como los homicidios”, refirió a OJO. Agregó que el gobierno evidencia que no tiene un plan frente a la inseguridad ciudadana. “En el mes que tenemos era esperable que sea un fracaso”, señaló.

Por su parte, el también experto en el tema, César Ortiz Anderson, consideró que los resultados son muy pobres debido a la falta de un plan que pueda complementar la medida.





