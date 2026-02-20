Un efectivo de la Policía Nacional del Perú es intensamente buscado luego de ser arrastrado por la fuerte corriente del río Rímac cuando intentaba rescatar a un perrito que estaba a punto de ahogarse. El incidente ocurrió a la altura del puente Santa Rosa, en el Cercado de Lima, alrededor de las 10:00 a. m.

El agente, que también es bombero, ha sido identificado como Patrick Hiroshi Ospina Orihuela, quien, advertido por los vecinos, descendió al río con una soga y otros elementos de seguridad.

Debido a que el can se encontraba unos metros más lejos, se quitó la soga -conocida como línea de vida- para poder alcanzarlo. Sin embargo, cuando casi lo tuvo en brazos fue arrastrado junto con el can por el caudal del agua con dirección hacia el Callao.

Desde entonces, unidades especializadas de rescate de la Policía y del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú mantienen un amplio despliegue en la zona. Uno de los puntos de búsqueda es el puente del Ejército, donde se forma una especie de caída de agua, considerado crítico por los rescatistas. En el lugar se han instalado equipos especiales.