Policía se disfrazó de médico para ver a su padre con Covid-19 y lo halló muerto

¡Lamentable! Un policía que se encontraba muy preocupado por la salud de su padre que se encontraba internado en el área restringida Covid-19 del hospital Carrión de Huancayo, optó por vestirse de médico para conocer la situación de su progenitor, pero lamentablemente cuando logró su cometido, vio que su progenitor había fallecido.

Se trata del suboficial de tercera PNP, Jhampier Junior Gaspar Montes, de 21 años de edad, quien labora en la comisaría de El Tambo, ingresó al área restringida COVID-19 del hospital para ver la condición de su padre. Al verse descubierto, intentó escapar, pero fue interceptado por sus colegas y militares en la puerta del nosocomio y solo atinó a despojarse del traje de protección y buscar ayuda haciendo llamadas con su teléfono celular.

“Mi sobrino entró al hospital para que le alcance una medicina a su padre, pero ya estaba muerto. El oxígeno estaba desconectado y salió corriendo a avisarnos. Han matado a mi hermano”, comentó su familiar.

Por otro lado, el general PNP Roger Arista informó que se le realizará una investigación de manera objetivo al suboficial Jampier. Indicó que “los policías también son humanos”, pero en este caso no procedió de la manera correcta.

Según informaron, el padre de Jampier fue internado el pasado 9 de febrero con graves síntomas de COVID-19 y un cuadro de diabetes no contralada. Debido a que no contaban con camas UCI, el paciente no pudo ser trasladado a dicha área y solo horas más tarde, el personal corroboró su deceso.

El hospital inició un proceso de investigación al personal de salud de turno, para aclarar las quejas respecto a que los pacientes no se encuentran debidamente monitoreados. De encontrarse responsabilidades, se procederá a iniciar un procedimiento administrativo disciplinario de manera inmediata.

