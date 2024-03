El politólogo Luis Fernando Nunes considera que la presidenta Dina Boluarte debe darle más atención al caso de los relojes Rolex que usó y aclarar respecto a la investigación por el presunto enriquecimiento ilícito y omisión de consignar la declaración en documentos. “Las mentiras son un mal ejemplo para cualquier ciudadano, sea grande o chico, pero si un niño ve que la presidenta miente, entonces dice: ‘yo también puedo mentir’. Eso es un problema sociológico que debemos atender.

Para el politólogo, la mejor reacción de una autoridad es la verdad. “Lo que pasa que nosotros hemos normalizado la mentira y eso hace un gran daño. La transparencia es lo mas importante en un mandatario o mandataria”, indicó a Canal N.

“Algunos dicen que es un tema frívolo, pero hay una investigación fiscal. No es un tema frívolo, es un tema que involucra a la primera mandataria del país. No queremos más mentiras. Que diga la verdad, de dónde sacó los relojes y se acabó el tema y nos vamos tranquilos a Semana Santa (...) Me parece que ha llegado el momento en que la señora (Dina Boluarte) aclare esta situación de una vez por todas”, señaló Luis Fernando Nunes.

“No es el Rolex que pone el país de cabeza, es la mentira, el engaño o la ‘trafa’. Por ejemplo la señora Hania Pérez de Cuellar (ministra de Vivienda) ha señalado que se compró un reloj bamba en China, y yo confesé hace poco que también tengo relojes bamba, pero lo digo. No tengo ningún problema en decirlo”, subrayó.

El especialista sostuvo que el problema es cuando se trata de engañar a la gente. “Y en un país donde la desconfianza ciudadana y la falta de representación nos tiene todos días con las barbas en remojo, sería bueno que la presidenta se tome dos minutos, así como a veces defiende a su hermano, para decir: mire este reloj me lo compré o me regaló un ‘fulano’, este es el código, igual que un auto de lujo, uno sabe que tiene una serie en el motor. ¿Cuál es la idea de mentirnos, de engañarnos o de esconder bajo la alfombra una verdad? ”, aseveró.

Respecto a la justificación de algunos ministros de Estado sobre el uso de relojes Rolex por parte de la presidenta Dina Boluarte, aseveró: “me parece una reacción de unos ‘ganapanes’ que están defendiendo lo indefendible”.

