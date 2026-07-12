Aunque la Marcha del Orgullo congrega cada año a miles de personas en Lima, para muchas personas LGBTQIA+ del interior del país participar continúa siendo un reto debido a la distancia, los costos de traslado o la ausencia de espacios similares en sus ciudades.

Esta realidad plantea un desafío vigente: cómo lograr que la representación de la comunidad trascienda la capital y llegue a más peruanos.

Con ese objetivo, la marca de preservativos Piel impulsó La Marcha que Conecta, una iniciativa que permitió proyectar durante la Marcha del Orgullo mensajes enviados por personas de distintas regiones del país.

La necesidad de ampliar estos espacios responde también a una realidad nacional.

Según la II Encuesta Nacional de Derechos Humanos, elaborada por Ipsos para el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el 59 % de los peruanos considera que las personas LGBTQIA+ continúan siendo discriminadas en el país, una cifra que evidencia la importancia de seguir promoviendo iniciativas que fortalezcan la visibilidad, la inclusión y el sentido de comunidad más allá de la capital.

La propuesta plantea un cambio de mirada sobre el Pride: entender que la participación no depende únicamente de estar presente en una marcha, sino también de generar mecanismos que permitan que más personas puedan sentirse representadas, independientemente del lugar donde viven.

“La Marcha que Conecta nació de una pregunta muy simple: ¿qué pasa con quienes quieren ser parte del Pride, pero no pueden llegar a Lima? Entendimos que el verdadero desafío no era sumar más personas a una marcha, sino encontrar nuevas formas de conectar a quienes históricamente han vivido esta fecha desde la distancia. La representación comienza cuando todas las personas tienen la oportunidad de ser escuchadas”, señaló Kiara Prevost, gerente de Marketing y Relaciones Institucionales de APROPO.