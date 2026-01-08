En el periodo de lluvias, que está en curso, el peligro acecha a 535 puntos críticos de Lima que presentan riesgo “alto” y muy alto” de sufrir una emergencia, según un informe del Centro de Monitoreo de Rimac que se basa en estudios técnicos de la Autoridad Nacional del Agua (ANA).

Entre las zonas vulnerables figuran las quebradas de Lurigancho Chosica y las cuencas del río Rímac, donde esta semana la Municipalidad de Lima ha realizado la limpieza, descolmatación y enrocado.

También están la quebrada Huaycoloro, en la zona de Santa María de Huachipa, en San Juan de Luriganch; las localidades aledañas al río Huara; Santa Eulalia y Huayaringa, en el distrito de Santa Eulalia, provincia de Huarochirí; la quebrada Río Seco, en el distrito de Ancón; y Jerónimo, en la provincia de Cañete.

MAL TIEMPO. Hasta el viernes 10 de enero, el Senamhi ha previsto el registro de precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en la sierra de los departamentos Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lima, Moquegua, Pasco, Piura y Puno.

Producto de ello, en la costa habrá lluvias de verano y se sentirá bochorno, dado el incremento de la humedad por la presencia de vientos del norte.

OJO AL DATO. El Instituto Nacional de Defensa Civil pidió a las regiones adoptar medidas ante las intensas precipitaciones previstas.