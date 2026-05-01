Los parisinos se vieron sorprendidos ayer con un accidente que terminó con el rescate de cuatro personas que cayeron al río Sena.

El autobús circulaba por la localidad de Juvisy sur Orge, al sureste de París, cuando se salió de la carretera y cayó al Sena “en circunstancias que aún no están claras en esta etapa”, dijeron los fiscales.

“El conductor y otras tres personas estaban en el autobús”, añadieron. “Todos fueron rescatados”, indicaron, y agregaron que la policía abrió una investigación.

El autobús quedó completamente sumergido bajo el agua cerca de un puente, y el coche estacionado contra el que chocó también terminó en el río, informó un periodista de AFP .

Varias embarcaciones de rescate, un dron y helicópteros fueron desplegados.

Finalmente los cuatro ocupantes del bus fueron resctados con vida. Se informpó que el bus era conducido por un aprendiz con supervisión.