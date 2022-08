Perú se ha convertido en uno de los países de Sudamérica con la tasa más alta de inseguridad alimentaria, según Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO). Las cifras nos dicen que 16.6 millones de peruanos están en condición de inseguridad alimentaria. Mientras que 1.8 millones de mujeres entre 15 y 49 presentan anemia, al igual que 700 mil niños entre 6 meses y 3 años.

Estás cifras desalentadoras no son impedimento para que grandes profesionales peruanos traten de crear productos para combatir la anemia. Este es el caso de Julio Garay, ingeniero agroindustrial que creó las galletas enriquecidas con sangresita llamadas Nutri H.

(Foto: Facebook @JulioGarayOficial)

Si bien hoy es un profesional y empresario exitoso, gracias a sus productos que luchan contra la anemia y refuerzan el sistema inmunológico, él también sufrió de anemia cuando tenía seis años y vivía, junto a sus padres agricultores, en la comunidad de Quimpitiriqui, en la provincia de Huanta, Ayacucho.

“Tuve a los seis años anemia, lo viví en carne propia, sé que es tener esa enfermedad. Con mis compañeros muchas veces nos quedábamos dormidos en el salón de clases y no teníamos la suficiente energía para correr o ir detrás de la pelota. Mis padres preocupados me llevaron a la posta y allí me detectaron que tenía anemia. Con una alimentación rica en hierro pude superar la anemia y para mí empezó una revancha”, contó Julio Garay para el grupo El Comercio.

Nutri H sí combate la anemia

Tras terminar su carrera como ingeniero de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, Julio creó las galletas Nutri H con 13 ingredientes como harina de trigo fortificada, lentejas, sangrecita, quiwicha, huevo, chía, entre otros. Además, tienen proteínas, minerales y vitamina C para mejorar la absorción de los nutrientes.

“Tuve cerca de 300 intentos de crear la formulación de la galleta, no fue fácil encontrarla, pero una vez lista hicimos un plan piloto para demostrar la efectividad de la galleta. Nos contactamos con el sector salud y ellos identificaron a niños con anemia (en el asentamiento humano de Mollepata, en centro poblado de Allpachaca en Ayacucho con 10,8 puntos de hemoglobina apróximadamente) y les dimos la galleta durante 45 días. Al final pudimos evidenciar que subieron 3 puntos a favor su nivel de hemoglobina”, recuerda con orgullo.

La galleta 'Nutri H', creada por Julio Garay sí combate la anemia. (Foto: Web Nutri H)

Chocolate antianemia

Pero sus deseos de seguir combatiendo la anemia y la desnutrición lo llevaron a crear otra galleta que refuerza el sistema inmune y los desayunos instantáneos con hierro. Este año lanzó al mercado el chocolate antianemia, elaborado a base de cacao orgánico del Vraem y espirulina, microalga que destaca por su alta concentración de proteínas y hierro.

“Hemos formulado unos chocolates con espirulina con 40% de cacao y tiene los mismos resultados positivos de la galleta Nutri H. La espirulina se caracteriza por tener alto contenido de hierro y proteínas y por eso es muy buena para la lucha contra la anemia y la desnutrición. La espirulina no tiene sabor, podemos comerlo sin percibirlo y la combinación con el chocolate es fenomenal, es una golosina que cualquier niño puedo consumir”, aclara.

El joven ingeniero no se queda con las manos cruzadas y está a punto de lanza el típico panetón, pero altamente nutritivo, que combinará muy bien con los desayunos instantáneos con hierro, que ya están en el mercado, que son una combinación de harinas con granos andinos. Todos sus productos están enfocados en la lucha contra la anemia.

Chocolate 'Nutri H', creada por Julio Garay también combate la anemia. (Foto: Web Nutri H)

Julio Garay tiene una planta para desarrollar todos sus productos, pero le llevó cerca de 7 años hacerlo realidad. Hoy tiene una empresa familiar donde su hermano ysus padres trabajan. Además, les ha dado trabajo a sus compañeros de la universidad e incluso a sus vecinos. Todo un ejemplo en la lucha contra la anemia y de que trabajando honestamente se hace patria.

Dato: La galleta Nutri H se venden en todos los Inkafarma y Mifama a nivel nacional. Todos los productos los pueden encontrar en su página web: www.nutrih.pe o al whatssApp: 961-107-269.

