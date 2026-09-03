El calor no da tregua en Lima y Callao, incluso durante las noches. Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) se registró 119 noches cálidas consecutivas en la capital y el primer puerto, un comportamiento inusual para esta época del año.

El calentamiento del mar frente a la costa peruana, generado por el fenómeno de El Niño, es la causa de estas noches más templadas y hasta calurosas en plena temporada de invierno.

En el Callao, por ejemplo, la temperatura nocturna del último martes, llegó a 20,4 °C, valor considerado como una noche muy cálida y que se encuentra 6,6 °C por encima de lo habitual para la zona.

RÉCORDS. Este clima anormal también se siente de día y ha llegado a reportarse valores históricos. El “Hombre del Tiempo”, Abraham Levy, sostuvo que agosto de 2026 fue el mes más cálido registrado para Lima y Callao, tanto en temperaturas máximas como mínimas.

Los termómetro marcaron en promedio entre 20,90 °C y 24,49 °C, lo que superó el récord que se mantenía desde 1997. Además, en estos primeros días de septiembre ya se registró una temperatura mínima de 20,8 °C, la más alta para un inicio de este mes y que no tiene precedentes.

El panorama podría mantenerse así durante la primavera. Nelson Quispe, vocero del Senamhi, señaló que las temperaturas continuarán elevadas y se registrarán valores entre 6 °C y 8 °C más de lo habitual.

OJO AL DATO. Levy señaló que, a 20 días de la primavera, las anomalías de la temperatura del mar se sitúan entre 5 °C y 6 °C.